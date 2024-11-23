Ключевой участок трассы Жаркент-Хоргос открыли в области Жетысу

В Панфиловском районе области Жетысу состоялось торжественное открытие ключевого участка автомобильной дороги "Жаркент-Хоргос", протяжённостью 32 км. Именно по этой трассе передвигается большое количество автотранспорта, направляющихся в таможенный пункт "Нур жолы", МЦПС "Хоргос", станцию Алтынколь, СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Этот участок дороги пролегает через села Кырыккудык, Аккент, Ават, Атамекен Панфиловского района. Построен он был в 60-70 годах прошлого века и в последние годы вызывал недовольство водителей и местных жителей. Поэтому начало ремонтных работ они восприняли с большим воодушевлением и старались всеми силами поддерживать строителей.

Дорожно-ремонтные работы были начаты в июле этого года и завершены всего за пять месяцев строителями подрядной организации по заказу филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Жетісу.

"В этом году мы провели средний ремонт старой дороги, ведущей от приграничного села Хоргос в город Жаркент, - рассказывает директор областного филиала АО "Казавтожол" Нуркат Акылтаев. - В рамках проекта за счет укладки нового двухслойного асфальтового покрытия было улучшено качество дорожного полотна. В придорожных населенных пунктах проложены тротуары, установлено освещение, новые дорожные знаки и информационные панно, нанесены разметки для обеспечения безопасности дорожного движения".

Качество дорожного полотна оценили жаркентские водители, ежедневно эксплуатирующие обновленную дорогу.

В этом году на развитие автомобильных дорог областного значения выделено 24,9 млрд тенге. На эти средства реализуется 29 проектов, в рамках которых планируется отремонтировать 193,4 км дорог.