Клубы разговорного казахского языка развивают в Усть-Каменогорске

Акимат популяризирует общение на казахском языке в Усть-Каменогорске. В областном центре растёт сеть клубов “Кел, сойлесейiк!”, передаёт BaigeNews.kz.

Клуб, организованный при поддержке городского акимата в одной из библиотек, за год превратился в сеть из 13 филиалов.

"Глава региона Ермек Кошербаев уделяет большое внимание развитию государственного языка. И я рад, что именно разговорные клубы получили отклик у горожан. Ведь это свидетельство искреннего желания владеть государственным языком, осознания гражданского долга не перед кем-то, а перед самим собой как казахстанцем. А это самая лучшая мотивация к саморазвитию", - подчеркнул аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.

В филиалах клуба занимаются около 600 участников. Из них 450 – активные посетители.

Интерес к популяризации языка выразили и представители бизнеса. Крупные предприятия региона “УК ТЭЦ” и “Эмиль” сами обратились к преподавателям клуба и организовали филиалы на своей территории – для собственного персонала.