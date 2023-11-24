Клубы разговорного казахского языка развивают в Усть-Каменогорске
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Акимат популяризирует общение на казахском языке в Усть-Каменогорске. В областном центре растёт сеть клубов “Кел, сойлесейiк!”, передаёт BaigeNews.kz.
Клуб, организованный при поддержке городского акимата в одной из библиотек, за год превратился в сеть из 13 филиалов.
"Глава региона Ермек Кошербаев уделяет большое внимание развитию государственного языка. И я рад, что именно разговорные клубы получили отклик у горожан. Ведь это свидетельство искреннего желания владеть государственным языком, осознания гражданского долга не перед кем-то, а перед самим собой как казахстанцем. А это самая лучшая мотивация к саморазвитию", - подчеркнул аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.
В филиалах клуба занимаются около 600 участников. Из них 450 – активные посетители.
Интерес к популяризации языка выразили и представители бизнеса. Крупные предприятия региона “УК ТЭЦ” и “Эмиль” сами обратились к преподавателям клуба и организовали филиалы на своей территории – для собственного персонала.
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