Клубы КПЛ обязали создать женские команды: генсек КФФ сообщил подробности

Важные изменения произойдут в структуре казахстанского футбола в следующем сезоне. С 2025 года участники премьер-лиги будут обязаны создавать женские команды. О нововведениях в интервью BaigeNews.kz рассказал генеральный секретарь КФФ Андрей Дудин.

Как принималось решение о появлении женских клубов

- Андрей Юрьевич, расскажите, как принималось решение о появлении женских клубов. Были ли требования со стороны УЕФА по этому вопросу?

- В начале 2000-х годов в мире начал набирать большую популярность женский футбол. В 2017 году на совещании по лицензированию футбольных клубов УЕФА объявил, что начинается процесс лицензирования женских клубов, которые будут участвовать в женской Лиге чемпионов, начиная с сезона 2020-2021 гг. Они также рекомендовали национальным ассоциациям начать работы по популяризации и развитию женского профессионального футбола в своих странах.

В 2018 году на общем собрании членов ПФЛК руководство КФФ обратилось к футбольным клубам с просьбой поддержать решение о включении в правила по лицензированию критерии об обязательном наличии в футбольных центрах команд Премьер-лиги наличие команды девочек в возрастной группе 11-12 лет с 2019 года. Таким образом, КФФ И ПФЛК тогда заложили основу для создания в будущем женской лиги, состоящей из команд входящих в структуру мужских футбольных клубов участников Премьер-лиги.

Включение данного требования в правила по лицензированию в 2018 году и выполнение этого критерия каждый год футбольными клубами привело нас к нашей совместной цели – созданию полноценного женского чемпионата в 2025 году.

О правильности и своевременности такого решения говорит тот факт, что УЕФА в целях дальнейшего развития и популяризации женского футбола на заседании Исполкома УЕФА, которое состоялось в мае 2024 года в Дублине приняло решение, что участники европейских клубных соревнований (мужские клубы) с 2025 года должны поддерживать и развивать женский футбол, одним направлении которого является наличие женской команды в структуре футбольного клуба. Данное требование уже внесено в Регламент УЕФА по лицензированию клубов и финансовой устойчивости.

В соответствии с этим решением исполком Казахстанской федерации футбола утвердил новую редакцию Правил по лицензированию футбольных клубов для участия в соревнованиях, организуемых КФФ. В эти правила включен новый критерий, предусматривающий обязательное создание женской команды для участия в чемпионате РК по футболу среди женских команд "QFL Женская лига". Новые правила вступят в силу уже с 1 января 2025 года.

- Как это будет работать на практике? Как будет организовано финансирование, оснащение команд, набор тренеров, игроков и т.д? Будут ли у команд сборы, УТС за границей как у мужских команд?

- Первый полномасштабный сезон "QFL Женской Лиги" будет запущен с учётом того, что направление для многих футбольных клубов страны будет новым. Требования к инфраструктуре и кадровому обеспечению будут минимально допустимыми для проведения турнира и обеспечения трансляций матчей.

Лига адаптирует систему соревнований таким образом, что количество выездов будет меньше, чем при классических форматах, а статусных матчей станет больше, так как и чемпионат и кубок будут завершаться финальными этапами. Сезон стартует с первого в истории матча за "QFL Женский Суперкубок", который станет ежегодным и будет приурочен к Международному женскому дню.

Федерация, в свою очередь, продолжит поднимать уровень квалификации специалистов, расширив свою поддержку и на женские команды клубов QFL для тренеров, работающих в женском футболе и выделит средства на их обучение.

Фото: qfl.kz

Как будут влиять новые изменения на футбол

- Будет ли отличие в работе мужских и женских клубов в КПЛ?

- Работа в женском футболе отличается от мужского в особенностях специфики подготовки спортсменов и восприятии женского футбола аудиторией. Во всем остальном существенных различий между женским и мужским футболом нет.

Женские команды так же, как и мужские проводят циклы предсезонной подготовки в формате учебно-тренировочных сборов. Места проведения выбираются клубами, исходя из поставленной задачи сбора, особенностей мест проведения предстоящих первых туров турнира и финансовых возможностей клубов.

- Как вы считаете, что даст развитию футбола открытие женских клубов?

- Футбольные клубы, у которых ранее не было женских команд, получили дополнительные возможности для привлечения средств через женский футбол. Те клубы, которые находятся на государственном финансировании, могли заблаговременно проработать с акиматами выделение средств на новое направление в связи с введением в работу соответствующих требований по лицензированию. Полагаем, что большая часть клубов уже так и сделала, поскольку информирование клубов о новых требованиях велось поэтапно и заблаговременно.

Введение в работу требования о наличии команды девочек в футбольных центрах команд Премьер-лиги с 2019 года обеспечило целостное наполнение спортсменками выпускного возраста практически все клубы, что говорит о том, что Лига запускается своевременно и будет очень молодой.

По своей сути женский футбол не должен ставиться в противовес мужскому или другим разновидностям футбола, таким как футзал. Женский футбол – это альтернативное футбольное зрелище, которое отличается от мужского своим камерным форматом за счёт более терпимых требований к инфраструктуре и более тесного контакта зрителя со спортсменами, но обладает серьёзным потенциалом для масштабирования игры. И для КФФ важно, чтобы в международном формате клубы становились конкурентоспособными. Для этого нужно сначала увеличить количество клубов в соревновании, затем работать над повышением качества конкурентной среды.

Естественно, вершиной пирамиды роста футболиста в женском футболе является национальная сборная, и сегодня мы жёстко ограничены в выборе спортсменок в главную команду страны по женскому футболу всего с пятью клубами. Запуск полномасштабной женской лиги станет серьёзным источником ресурсов для женских сборных.

Фото: qfl.kz

Планы федерации по развитию женского футбола

- Какие мероприятия федерация планирует по развитию женского футбола в Казахстане?

- За этот год в секторе женского футбола реализовано шесть проектов по различным направлениям.

23-26 января проведена стратегическая сессия по вопросам развития женского футбола, в которой приняли участие 43 эксперта: представители Департамента развития женского футбола УЕФА и направления UEFA Grow, представители КФФ, региональных федераций, футбольных клубов, государственных органов. В рамках сессии проведено конструктивное обсуждение существующих проблем и поиск качественных решений.

В период с 29 февраля по 10 марта 2024 года был организован турнир Zhuldyz Cup с привлечением спонсорских средств. Участие приняли 10 команд, проведены 22 игры, трансляции матчей турнира посмотрело более 22 тысяч человек. Турнир был организован в рамках подготовки к выступлению девичьей сборной Казахстана в отборочном турнире чемпионата Европы.

С 1 сентября реализуется в сотрудничестве с УЕФА программа Playmakers детских садов. В проекте участвуют 24 центра в Астане и два центра в Алматы. Общий охват – 227 девочек, 26 тренеров.

В 20 городах проведены фестивали My Game. Общее количество участников – 2 574 человека. 198 девочек по итогам фестиваля начали заниматься футболом.

23-28 мая в Алматы был проведён курс повышения тренерской квалификации для тренеров, работающих в секторе женского футбола, с привлечением тренерского инструктора ФИФА. Участие приняли 13 тренеров из футбольных центров футбольных клубов. Было проведено четыре теоретических и одно практическое занятие. Рассмотрены вопросы формирования структуры тренировочного процесса и подробное изучение скаутинговой программы Talent ID FIFA.

23-29 июня в рамках программы УЕФА Assist в Шымкенте был организован турнир Zhuldyz Summer Cup в возрастной категории до 19 лет с участием сборных команд Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и клуба БИIК-Шымкент.

В следующем году мы планируем провести не меньше мероприятий, чем было организовано в текущем году.