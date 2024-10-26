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Клуб-сенсация "Семей" учинил разгром 6:1 и вышел в элитный раунд Лиги Чемпионов

Сегодня, 01:45
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МФК «Семей» Сегодня, 01:45
Сегодня, 01:45
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Фото: МФК «Семей»

В матче основного раунда Лиги Чемпионов по футзалу в Алматы чемпион Казахстана "Семей" выиграл у венгерского "Халадаша" со счетом 6:1, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Уже на второй минуте счет открыл Феррао, а закрепил успех казахстанцев Дедезиньо, третий в ворота венгров отправил Чингиз Есенаманов, после этого они один отыграли. Во второй половине Кайо Торрес, Родригиньо и оформивший дубль Феррао установили окончательный счет — 6:1", - сообщает спортивный портал.

Таким образом, "Семей" набрал три очка и стал третьим участником элитного раунда Лиги Чемпионов из группы 4, ранее туда вышли португальский "Спортинг" и алматинский "Кайрат".

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