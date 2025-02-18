Эковолонтёрство в Казахстане активно развивается, объединяя граждан в стремлении защитить окружающую среду и повысить экологическую осведомлённость. По последним данным Национальной волонтёрской сети, в стране зарегистрировано порядка 680 волонтёрских организаций, а общая численность волонтёров превысила 200 тысяч человек.

Одним из примеров активного экологического движения является Клуб экологического волонтёрства при Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилёва. Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с докторантом PhD ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва Айнур Абильтаевой и узнала о деятельности клуба, его целях и уже реализованных проектах.

Клуб экологического волонтерства ЕНУ начал свою деятельность в 2019 году. Его основателями стали доктор педагогических наук, профессор ЕНУ Гайни Длимбетова и её научная школа, в лице доктора PhD Саулет Абеновой.

Фото: Из личного архива Экоклуба ЕНУ имени Л.Н. Гумилева

Со временем клуб стал не просто объединением активной молодёжи, но и центром экологического просвещения, вовлекающим школьников, студентов колледжей и даже преподавателей из регионов Казахстана.

"Наша главная цель – создать условия для эффективной работы волонтёрского эко-движения, подчеркнуть его общественную значимость и сформировать у молодежи осознание того, что экология – это не просто наука, а часть нашей жизни", - пояснила Айнур Абильтаева.

Фото: Из личного архива Экоклуба ЕНУ имени Л.Н. Гумилева

Клуб занимается экологическим просвещением, участвует в различных акциях и челленджах, организует мастер-классы и дискуссии. По словам Абильтаевой, важно сформировать у молодёжи экологические привычки, которые станут залогом устойчивого будущего.

На сегодняшний день в клубе уже более 1000 активных участников, и их число постоянно растёт. Вступить в ряды экологических волонтёров может любой желающий, независимо от университета или учебного заведения.

"Мы всегда рады новым единомышленникам. Для этого достаточно заполнить небольшую анкету по ссылке в Instagram-аккаунте. Ведь чем больше людей вовлечено в экологическое движение, тем быстрее мы сможем достичь положительных изменений в окружающей среде", - подчеркнула Айнур Абильтаева.

Фото: Из личного архива Экоклуба ЕНУ имени Л.Н. Гумилева

Для достижения своих целей клуб активно сотрудничает с различными организациями, вузами и общественными фондами. Среди международных партнёров – Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Всероссийский студенческий клуб "Вернадский" и Американский университет Центральной Азии.

За время работы клубу удалось реализовать множество успешных проектов. Одним из ярких примеров стало собрание 1,5 тонн макулатуры со всех факультетов университета. На вырученные средства участники клуба высадили деревья.

"Наши волонтеры постоянно организовывают эко-челленджи, способствующие развитию экологических привычек у молодежи. Мы также активно выступаем на мастер-классах и конференциях, делимся опытом, обмениваемся знаниями. Студенты, магистранты, докторанты пишут диссертации на тему развития эковолонтерства в педагогической сфере", - рассказала Абильтаева.

Фото: Из личного архива Экоклуба ЕНУ имени Л.Н. Гумилева

В прошлом году деятельность клуба была отмечена престижной наградой за вклад в развитие экологического волонтерства в Казахстане. Представители клуба получили благодарственное письмо и статуэтку от Управления по вопросам молодёжной политики города Астаны.

Зимой клуб сосредотачивается на образовательных и просветительских мероприятиях.

"Наши волонтеры участвуют в акциях поддержки животных, особенно в зимний период, когда им особенно сложно добывать пищу. Мы проводим информационные кампании, рассказывая, как каждый человек может внести свой вклад в защиту фауны зимой. В наших социальных сетях регулярно появляются полезные статьи и ссылки по этой теме, чтобы мотивировать людей быть более внимательными к своему местообитанию", - поделилась спикер.

Клуб не останавливается на достигнутом. Недавно была проведена акция "ЭкоДиктант", направленная на повышение экологической грамотности среди студентов. Одним из приоритетов является внедрение непрерывного экологического образования, начиная с детского сада и заканчивая университетом.

"Мы также планируем расширять сотрудничество с международными экологическими организациями. Ведь экологические проблемы не знают границ, а значит, их решение требует глобального подхода", - подытожила Айнур Абильтаева.

Эковолонтерство в Казахстане не только способствует разрешению экологических проблем, но и заботится о гражданском обществе, воспитании населения и ответственности за сохранение природного наследия для будущих поколений.