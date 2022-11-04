Клипмейкер Айсултан Сеитов опубликовал официальный трейлер своего первого фильма "Қаш"

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Молодой популярный режиссёр Айсултан Сеитов выложил в Сеть официальный трейлер своего дебютного полнометражного фильма "Қаш". В широкий прокат в Казахстане картина выйдет первого декабря во всех кинотеатрах, передаёт BaigeNews.kz.

События в фильме разворачиваются во время голода 30-х годов в Казахской АССР. Могильщик Исатай отправляется в ближайший город на рискованную миссию по спасению своего аула, но на пути ему встречается странник, который указывает путь, ведущий в никуда. Исатай оказывается перед трудным выбором: от его решения зависит судьба всего аула.

"В создании фильма мы столкнулись с множеством препятствий. И на создании они не закончились. Наш фильм столкнулся со словами дистрибьютора: "Мы не верим в казахстанский фильм, если это не комедия". Но мы верим, что казахстанское кино может быть разным. Мы верим, что кино может развиваться. Мы верим в "Қаш". И больше всего мы верим в зрителя", - написал Айсултан Сеитов в Instagram.

В картине снялись Еркебулан Дайыров, Ондасын Бесикбасов, Александр Паль и Варвара Шмыкова.