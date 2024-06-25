Клинок сакского периода нашли в Карагандинской области

С начала лета на территории Талдинского историко-археологического парка в Шетском районе ведутся археологические работы, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области. В раскопках участвуют карагандинские учёные и более 120 студентов КарУ им. Е.А.Букетова.

Железный акинак и обрядовый сосуд – таков очередной улов археологов.

На могильнике Байкаска было исследовано три кургана. Историки установили, что есть канон, по которому возводились эти насыпи. Именно определённые строительные приёмы позволяют сохранить форму курганов в течение нескольких тысяч лет. Здесь же обнаружили железный кинжал.

"Это интересно, потому что железо имеет свойство плохо сохраняться, оставаясь в грунте. Тут, видимо, были какие-то локальные хорошие условия. Это акинак – клинковое оружие, которое входит в скифо-сакскую триаду. Мы датируем кинжал III–II вв. до н. э., временем перехода от сакского к гунно-сарматскому периоду. Акинак имеет удобную рукоять, прямое перекрестие, изогнутое навершие и желобок для стока крови", – объясняет уникальность находки директор ТОО "Археологические исследования" Ерлан Амиров.

Благодаря изучению курганов учёные могут отследить древние погребальные обряды. По словам Ерлана Амирова, находки отражают и социальную стратификацию. Обнаружены маленькие, средние и большие курганы. Предполагается, что их высота означает либо материальный достаток, либо социальный статус умершего.

Также найден керамический сосуд, необходимый для обрядовых целей. Такой вывод сделан из-за его расположения. Сосуд установлен на поверхности, а уже над ним возведён курган.

Археологи продолжают изучать на могильнике Аккезен курган с усами. Это сооружение состоит из головного кургана и двух курганов-спутников, от которых отходят на восток две дугообразные каменные выкладки. Заканчиваются они небольшими каменными насыпями.

Несколько поколений учёных бьётся над загадкой, кто, зачем и когда возводил эти сооружения. Есть основное мнение, что это некий народ, который проживал на территории Центрального Казахстана. И была у него традиция – пристраивать свои погребальные курганы к более древним.