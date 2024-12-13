Гость нового выпуска программы "Важная тема" - депутат Мажилиса Парламента РК Еркебулан Мамбетов. Вместе с ним журналист BaigeNews.kz подведет итоги года для сельскохозяйственной сферы. Аграрии собрали рекордный урожай зерна, а мажилисмены рассматривали новые законопроекты, направленные на развитие сферы. Подробнее об этом и о планах на грядущий год смотрите в интервью.