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Климат и грамотные агротехнологии: Депутат рассказал о рекордных урожаях Казахстана

В Мажилисе рассматривают новые законопроекты, направленные на развитие сельскохозяйственной сферы.

Сегодня, 17:37
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 17:37
Сегодня, 17:37
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Фото: BaigeNews.kz

Гость нового выпуска программы "Важная тема" - депутат Мажилиса Парламента РК Еркебулан Мамбетов. Вместе с ним журналист BaigeNews.kz подведет итоги года для сельскохозяйственной сферы. Аграрии собрали рекордный урожай зерна, а мажилисмены рассматривали новые законопроекты, направленные на развитие сферы. Подробнее об этом и о планах на грядущий год смотрите в интервью. 

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