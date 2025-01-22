Десятки жителей Актобе – клиенты известной народной целительницы – жалуются, что увязли в кредитах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Жители говорят: приходили к ней снимать сглаз, убирать порчу и просто лечились от разных недугов, попали под её чары и увязли в долгах.

"Говорит: "Дочка заболела сильно. Хотела её в Турцию повезти. Ты мне помоги". Расплакалась. Коранды устады. Сказала, что через 2-3 месяца закроет этот кредит. Ну, я решила ей помочь. Первое время она оплачивала. Но потом сказала: "Нет денег". С декабря не оплачивает. Родители у неё порядочные люди. Сама такая… Я её давно знаю. Я не думала, что она меня обманет", – рассказала потерпевшая Галина Маманбаева.

Таким же образом помочь женщине согласились больше 60 актюбинцев. Кто-то взял в долг у банка 500 тысяч, а кто-то сразу 18 миллионов тенге. Оформленные на других кредиты лекарь через некоторое время переставала оплачивать.

"Имеется 16 уголовных дел по заявлениям 16 граждан. Но сегодня нам стало известно – их много. В настоящее время от этих граждан отбирается заявление, будут проведены следственные действия, они будут признаны потерпевшими. Устанавливается сумма причинённого ущерба", – рассказал начальник управления полиции Актобе Асет Калиев.

В отношении народной целительницы заведено дело по статье "Мошенничество, совершённое в крупном размере неоднократно". Она находится под стражей.