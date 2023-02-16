"Клиентам банка волноваться не о чем" - эксперты о ситуации вокруг Jusan Bank

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Казахстанские экономисты считают, что судебные разбирательства относительно владения банком никак не влияют на его деятельность.

Ситуацию вокруг Jusan Bank прокомментировали известные финансисты, передает корреспондент BaigeNews.kz. Они заявили, что иск прокуратуры направлен лишь на то, чтобы вернуть Казахстану контроль над группой Jusan.

Так, Рахим Ошакбаев считает, что Jusan – устойчивый банк, и судебные разбирательства с его акционерами никак не влияют на его финансовую устойчивость.

"Иск идёт в отношении владения этим банком. Известно, что структура владения, связанная с Jusan Bank, очень запутанная и непрозрачная. Последнее заявление одного из акционеров Jusan Bank говорило о том, что владение было незаконно передано другой группе, которая находится за рубежом. Так что иск прокуратуры можно только приветствовать. Что важно сказать? Это никак не влияет на устойчивость Jusan Bank. Более того, я точно не знаю суммы, но достаточно значительные средства до этого из Jusan Bank вывозились, и есть вероятность, что эти деньги снова вернутся в этот банк", - предположил Ошакбаев.

Эксперт считает, что ни вкладчики, ни клиенты банка не пострадают.

"Думаю, Jusan Bank окрепнет с точки зрения финансовой устойчивости. Всё, что нужно понимать про данный иск прокуратуры Алматы – это то, что надзорный орган намерен вернуть Казахстану контроль над группой Jusan. Ни вкладчики, ни клиенты от этого никак не пострадают. Можно быть спокойными", - уверен спикер.

Казахстанский эксперт в сфере экономики и финансов Расул Рысмамбетов считает, что заявление прокуратуры о подаче иска может навести панику среди вкладчиков, однако подчёркивает, что волнения беспочвенны.

"Думаю со стороны генеральной прокуратуры было чрезмерно так объявлять, что они начинают это дело. Оно вообще не касается банка или его казахстанских акционеров. Другое дело, что идёт выяснение отношений на уровне акционеров там, за пределами страны. Более того, на уровне предыдущих акционеров. Поэтому банка это никак не касается. Я уверен, что расследование дела никак не повлияет на работу этого финансового института. Думаю, вкладчикам не стоит опасаться чего-либо. Я могу, к примеру, сказать, что у меня есть депозиты в Jusan и снимать их я прямо сейчас не буду", - сообщил Рысмамбетов.

Экономист Андрей Чеботарев согласен с мнениями коллег и надеется, что казахстанские вкладчики проявят благоразумие.

"Банку ничего не угрожает. Претензии прокуратуры не к банку, а к акционерному капиталу акционера банка. Нет вопросов ни к операционной деятельности этого финансового института, ни к тому, как он в целом ведёт работу. Прокуратура, чтобы избежать возможного оттока клиентов на фоне этой новости, подробно поясняет свою позицию в СМИ. Очень надеюсь на здравомыслие клиентов банка, которые понимают, что происходит", - говорит Чеботарев.

Напомним, генпрокуратура заявила о намерении вернуть Казахстану контроль над группой Jusan. Непрозрачная схема по изменению структуры владения активами группы была выявлена в ходе работы межведомственной комиссии по возврату в страну незаконно выведенных финансов.