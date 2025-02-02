В Кокшетау клиент избил водителя такси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sinegor.kz.

Как сообщает пресс-служба ДП региона, в полицию с заявлением о нанесении побоев обратился 47-летний мужчина.

Пострадавший рассказал, что 28 января он принял заказ через приложение InDriver и забрал клиента. Во время поездки пассажир закурил в салоне без разрешения. На замечание водитель получил агрессивную реакцию, что привело к словесной перепалке. В результате таксист принял решение прекратить поездку, остановил автомобиль и открыл дверь, попросив клиента выйти. Однако пассажир вместо этого набросился на водителя и нанёс ему телесные повреждения.

Полицейские уже установили личность подозреваемого.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 109-1 часть 1 УК РК "Побои". Назначены экспертизы, по результатам которых будут приняты соответствующие меры.

По словам правоохранителей, подобные случаи происходят довольно часто – клиенты не желают оплачивать поездку, ведут себя грубо и агрессивно. В связи с этим полиция рекомендует водителям устанавливать в салоне автомобиля камеры видеонаблюдения, чтобы фиксировать все происходящее.

Ранее в Астане оштрафовали водителя такси и его пассажирку, которые в ходе конфликта в общественном месте выражались нецензурной бранью.