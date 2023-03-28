Клещи проснулись раньше времени в Алматы

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В Алматы активизировались клещи. С начала месяца к медикам обратились 48 человек. Как подсчитали санврачи, это на 13 пациентов больше, по сравнению с мартом прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Пик активности клещей приходится, как правило, на апрель-май. Но в этом году из-за резкого потепления насекомые проснулись раньше срока.

Уже завтра в Алматы начнётся противоклещевая обработка. Бороться с насекомыми специалисты будут в течение месяца. Сначала препараты распылят в парках и скверах города. А после бригады отправятся на Медеу, Кок-Тобе и в ущелье Алма-Арасан.

Перед выездом на природу санврачи советуют надевать максимально закрытую одежду из плотной ткани и высокую обувь. А в случае укуса просят незамедлительно обращаться в травматологические центры.

"В случае укуса клещей необходимо обратиться в травматологические пункты города. Пять пунктов работают круглосуточно. Основной мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинация", - сообщила главный специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Бибигуль Нургалиева.