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Клебанов готов продать проблемную ТЭЦ в Экибастузе за 1 тенге
Олигарх Александр Клебанов выразил готовность продать государству Экибастузскую ТЭЦ за один тенге. Об этом сообщил депутат Мажилиса Ерлан Саиров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
"Два дня назад в акимате было собрание, там присутствовал и господин Клебанов, мы там подняли этот вопрос. Он ответил, что сейчас они готовы продать этот объект государству за один тенге. Мы сказали, что так не пойдёт, что они должны выплатить ущерб за изношенность сетей и моральный ущерб населению", - сказал Ерлан Саиров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.
Депутат заявил, что сейчас Клебанов и его соратники выходят с таким предложением к государству.
"Там состоялась полемика, и каждый остался при своём мнении. Этот вопрос, я думаю, будет решаться на уровне Правительства. Если правоохранительные органы найдут какие-то факты злоупотребления, конечно, встанет вопрос о возмещении ущерба", - добавил Ерлан Саиров.
Напомним, в ночь на 27 ноября на Экибастузской ТЭЦ произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. Утром специалисты запускали котлоагрегаты 8 и 14. Были организованы ремонтные бригады. Аким Павлодарской области сообщил, что на теплосетях выявили 10 мест повреждений. В Минэнерго сообщили, что повреждения на тепловых сетях привели к остановке котлов ТЭЦ.
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