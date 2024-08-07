"Классик" Нурсултан Турсынов вышел в 1/4 финала Олимпийских игр
Сегодня, 15:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:10Сегодня, 15:10
123Фото: olympic.kz
Казахстанский борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов успешно стартовал на Олимпиаде-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В 1/8 финала борец встретился с египтянином Мохаммедом Метвалли.
Первый период остался за соперником 1-0.
Однако во втором Турсынов переломил ход встречи, набрав 9 баллов. В итоге он выиграл со счётом 10-1.
Самое читаемое
- Жители посёлка Бурабай заявили протест против строительства зоны отдыха на горе
- Семья из четырех человек погибла в Акмолинской области
- Девочка погибла во время турпохода в ВКО
- Олжас Бектенов поручил пересмотреть требования к вузам на соответствие мировым стандартам
- Пьяную авиапассажирку сняли с рейса и осудили в Алматы