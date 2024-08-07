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"Классик" Нурсултан Турсынов вышел в 1/4 финала Олимпийских игр

Сегодня, 15:10
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olympic.kz Сегодня, 15:10
Сегодня, 15:10
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Фото: olympic.kz

Казахстанский борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов успешно стартовал на Олимпиаде-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В 1/8 финала борец встретился с египтянином Мохаммедом Метвалли.

Первый период остался за соперником 1-0.

Однако во втором Турсынов переломил ход встречи, набрав 9 баллов. В итоге он выиграл со счётом 10-1.

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