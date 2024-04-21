"Классик" Демеу Жадраев принёс Казахстану ещё одну олимпийскую квоту

"Классик" Демеу Жадраев квалифицировался на Олимпийские игры на отборе в Бишкеке (Кыргызстан), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

Борец грек-римского стиля в полуфинале весовой категории до 77 килограммов одержал победу над Давоном Ли из Южной Кореи.

Схватка для казахстанца складывалась не лучшим образом. Он уступал, однако чуть меньше, чем за минуту до конца, сумел провести эффективный прием и в итоге выиграть.

Добавим, что ранее квоту завоевал Айдос Султангали (до 60 килограммов).