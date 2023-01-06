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"Клановость, олигархизация, коррупция, бюрократия" - политологи назвали главные причины январских событий
Казахстанские политологи рассказали о том, как январские события повлияли на политические реформы и трансформацию республики, передает BaigeNews.kz.
По мнению советника председателя правления Казахстанского института общественного развития Амана Мамбеталиева, государство вынесло определённые уроки после печальных событий января.
"Темп введения реформ значительно ускорился, также нужно обратить внимание, что были почти сразу вытеснены из всех сфер родственники и приближённые первого президента. Были арестованы и начаты расследования в отношения организаторов беспорядков. Реформы можно разделить на три группы: политические, социальные и экономические, и они настроены в первую очередь на построение сильной государственной модели в которой невозможно будет зародиться авторитаризму", - отметил он.
Но спикер считает, что мы должны понимать, что государство - это не президент и не определённый человек. Это система взаимоотношений между всеми гражданами, поэтому перестроение всей системы займёт время. Последние изменения в правительстве, включая его существенное омоложение, не принесёт тектонических измений, но значительно ускорит трансформацию.
Главный научный сотрудник КИСИ Ербулат Сейлеханов отметил, что прошедший год выдался очень непростым для казахстанцев. Трагические события января выявили наличие большого пласта рисков и угроз для внутренней стабильности страны, которые подспудно накапливались в течение ряда лет.
"Ясно, что на это влияли не только "чёрные лебеди", такие как последствия пандемии, серьёзно ухудшившие уровень жизни населения, но и накопившиеся в предыдущее время системные изъяны – клановость, олигархизация, коррупция, бюрократия, депрофессионализация госаппарата, выливавшиеся в неуёмное рвачество и стремление нажиться любыми путями и способами. В желании сохранить свои привилегии и приумножить власть-собственность определенные круги пошли на реализацию планов государственного переворота, спровоцировав крупный политический кризис в Казахстане. К счастью, их преступные замыслы благодаря решительности и стойкости главы государства и принятым им мерам по наведению порядка потерпели крах", - отметил он.
Вместе с тем, январские события заставили власти внимательнее присмотреться к внутренним процессам, сделать выводы касательно того, в чём состоит реальный общественный запрос на изменения в обществе.
“Так концепция Справедливого Казахстана обрела свою конкретную суть, стало очевидно, что справедливость – это не абстрактное понятие из области философии, а вполне чёткая формула политики, требующая конкретных действий. Отражением этого понимания явилась акселерация политических реформ, направленных на укрепление демократических основ и деолигархизацию экономики. Страна закрепила этот подход в конституционных реформах, принятых всенародным референдумом в июне 2022 года. По сути, с этого момента процесс демократизации в Казахстане стал необратим”, - считает эксперт.
По его словам, крайне важно, чтобы назревший запрос общества на демократию был принципиально поддержан Токаевым, который своими инициативами об ограничении президентской каденции одним семилетним сроком, запрете на занятие родственниками главы государства политических должностей и руководящих кресел в квазигосударственном секторе ясно показал, что узурпации власти и коррупции в Новом Казахстане не будет места.
"Будет уместно также отметить, что Казахстан успешно и с достоинством преодолел и внешние вызовы, благодаря огромному дипломатическому опыту лидера страны искусно обойдя Сциллу и Харибду мирового геополитического противостояния. Мы остались в дружественных отношениях с Россией и Китаем, Украиной и Западом, при этом ни на йоту не поступившись своей независимостью", - подчеркнул Сейлеханов.
Он добавил, что совершенно неудивительно, что в третьем из крупнейших политических событий прошедшего года – выборах президента 20 ноября – конкурентов Токаеву не оказалось. Итоги электоральной кампании наглядно показали, что казахстанцы выбрали того, кому они по праву доверяют, и с кем связывают надежды на успешное развитие страны в ближайшие семь лет.
"Мы вступили в новый, 2023 год. Он, по всем прогнозам, также будет сложным. Но есть твёрдая убеждённость, что если казахстанцы будут сплочёнными, верны своей независимости и упорно работать над поставленными целями, этот год станет очередным шагом к процветанию нашей Родины", - резюмировал политолог.
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