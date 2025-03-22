Кладоискателю из Актау запретили исследовать колодец у подземной мечети Шопан-ата
Местные старожилы рассказывали, что раньше в этом колодце можно было найти ведра, наполненные монетами, оставленными паломниками
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Житель Актау, увлекающийся поиском артефактов, получил официальный запрет на исследование колодца культово-мемориального памятника Шопан-ата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Кладоискатель, ведущий популярный блог "Кладоискатели Мангистау", обратился в компетентные органы с просьбой разрешить проверку колодца с помощью поискового магнита. По его словам, местные старожилы рассказывали, что раньше в этом колодце можно было найти ведра, наполненные монетами, оставленными паломниками.
Однако ответ оказался категоричным: вмешательство в исторический объект запрещено. В официальном письме указано, что подземная мечеть Шопан-ата входит в государственный список памятников истории и культуры республиканского значения. Более того, ведётся работа по включению её в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Проведение любых поисковых работ на объекте требует специального разрешения и должно выполняться только лицензированными учреждениями. Иные лица, нарушившие этот запрет, будут привлечены к ответственности", — говорится в документе.
По аналогичной причине кладоискателю не разрешили исследовать и колодец Мавзолея Балуанияза Мусрепулы (историческое название пещеры Қараған босаға). Этот памятник также охраняется государством и является частью национального культурного наследия.
Несмотря на запрет, исследователь не теряет энтузиазма и продолжает поиски уникальных находок на просторах Мангистау. Своими находками и исследованиями он делится с подписчиками в YouTube, а одно из его видео с подземной мечети Султан Эпе уже собрало более 2 миллионов просмотров в TikTok.
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