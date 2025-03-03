  • 3 Марта, 14:59
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Кладбище затопило в Костанайской области

Из-за понижения температуры.

Сегодня, 14:22
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Кадр видео Сегодня, 14:22
Сегодня, 14:22
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Фото: Кадр видео

В пресс-службе акимата Костанайской области прокомментировали ситуацию, произошедшую в Карасуском районе. В селе Новоселовка произошло подтопление территории местного кладбища, передаёт BaigeNews.kz.

Причиной затопления стала образовавшаяся ледяная корка на водоотводном канале, вызванная понижением температуры воздуха. Это привело к переполнению канала, и вода начала переливаться через его край, частично затопив кладбище.

"На данный момент вода не распространяется дальше. Местные исполнительные органы проводят работы по углублению и расширению канала, а также разрыхлению наледи, чтобы повысить пропускную способность водоотводного канала, который ведет в реку Кундызда. В операции задействованы 6 единиц специализированной техники", — сообщается в официальном заявлении.

Кроме того, спасатели проводят регулярные облеты на технике высокой проходимости для мониторинга ситуации. На данный момент ситуация находится под контролем.

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