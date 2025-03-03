В пресс-службе акимата Костанайской области прокомментировали ситуацию, произошедшую в Карасуском районе. В селе Новоселовка произошло подтопление территории местного кладбища, передаёт BaigeNews.kz.

Причиной затопления стала образовавшаяся ледяная корка на водоотводном канале, вызванная понижением температуры воздуха. Это привело к переполнению канала, и вода начала переливаться через его край, частично затопив кладбище.

"На данный момент вода не распространяется дальше. Местные исполнительные органы проводят работы по углублению и расширению канала, а также разрыхлению наледи, чтобы повысить пропускную способность водоотводного канала, который ведет в реку Кундызда. В операции задействованы 6 единиц специализированной техники", — сообщается в официальном заявлении.

Кроме того, спасатели проводят регулярные облеты на технике высокой проходимости для мониторинга ситуации. На данный момент ситуация находится под контролем.