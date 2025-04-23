В Экибастузе жители вновь столкнулись с неприятной ситуацией — часть старого городского кладбища оказалась затопленной, передает BaigeNews.kz.

По словам очевидцев, вода на одной и той же стороне погоста появляется уже второй год подряд, но обещанных мер по устранению проблемы власти не предприняли.

"Говорили, что в прошлом году лопнули трубы под землёй, обещали откачать воду и всё исправить. Но, как видите, всё по-старому — вода стоит, и пройти к могилам невозможно", — цитирует irbistv.kz местного жителя.

Особенно болезненно это воспринимается накануне Родительского дня, когда семьи хотят почтить память близких.

В отделе ЖКХ Экибастуза пояснили, что совместно с ГКП "Горводоканал" ведутся работы по откачке и отводу воды. Специалисты проводят обследование, чтобы установить причины подтопления и предложить устойчивое решение.

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