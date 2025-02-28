В TikTok стремительно набирает популярность видео, на котором несколько человек, предположительно граждане Китая, исполняют казахскую песню "Бота Бота" Серикбола Сайлаубека. Их кавер вызвал бурное обсуждение среди пользователей соцсетей, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах сначала парень, а затем девушка поют известный хит. Видео собрало тысячи просмотров, лайков и комментариев. Подписчики отметили, что исполнение было настолько чистым, что даже без намека на акцент. Многие удивились, узнав, что певцы не являются этническими казахами.