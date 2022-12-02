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  • Китайскую сумку с оружием нашли у дороги в Алматинской области
polisia.kz Сегодня, 22:57
55
Сегодня, 22:57
55
Фото: polisia.kz

Китайскую сумку с оружием нашли у дороги в Алматинской области

Схрон с оружием обнаружили сотрудники УБОП департамента полиции и ДКНБ Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"2 декабря около 19:15 на территории Талгарского района, не доезжая до села Алмалык, рядом с дорогой в кустах обнаружена китайская дорожная сумка, внутри которой лежали охотничье ружье калибра 7,62 мм, два обреза гладкоствольного оружия, пневматический пистолет, бронежилет и 115 единиц различных патронов", - сообщили в полиции. 

Факт зарегистрирован в полиции Талгарского района. Проводятся следственные действия и назначены необходимые экспертизы.

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#оружие #полиция #Алматинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:57
55
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