Китайско-казахские отношения остаются непоколебимыми - Си Цзиньпин

Китай всегда будет надежной опорой Казахстану. Об этом заявил председатель Си Цзиньпин в ходе переговоров с Касым-Жомартом Токаевым в Акорде, передаёт BaigeNews.kz.

"Уважаемый г-н президент, мой дорогой друг! Благодарю вас за внимание, оказанное моему визиту", - сказал Си Цзиньпин.

Он отметил, что с момента вступления в должность главы государства, Касым-Жомарт Токаев всемерно и целеустремленно продвигаете реформы и развитие страны.

"Вы приняли целый пакет эффективных мер во внутренней и внешней политике. Благодаря этому заметно повышена совокупная мощь и международный авторитет вашей страны. Мы как дружественные соседи искренне радуемся этим достижениям. В прошлом году мы с вами встречались два раза (в Сиане и Пекине), наметили новые планы и определили магистральные направления динамичного развития китайско-казахских отношений в период "золотого тридцатилетия". Хотел бы подтвердить, что Китай всегда рассматривает отношения с Казахстаном со стратегической высоты и с учетом долгосрочной перспективы, считая Казахстан приоритетом своей внешней политики в отношениях с сопредельными странами и важным партнером в Центральной Азии", - добавил лидер КНР.

При этом он подчеркнул, что воля и решимость по обеспечению китайско-казахских отношений остаются непоколебимыми и не подвержены конъюнктурным влияниям.

"Заверяю Вас, что Китай всегда будет надежной опорой Казахстану", - резюмировал председатель Китайской Народной Республики.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином высказался о взаимоотношении двух стран.