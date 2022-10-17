Китайский взгляд: СВМДА - платформа для открытой, инклюзивной концепции безопасности

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14 октября 2022 года в рамках саммита СВМДА прошла встреча вице-президента Китая Ван Цишаня и арезидента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает BaigeNews.kz

Развитие китайско-казахстанских отношений набирает обороты. Вице-президент Китая однозначно определил главные принципы дружбы и взаимоотношений между двумя странами - взаимное доверие, обмен опытом, содействие в создании общего будущего и долгосрочного стратегического партнерства. Также Ван Цишань передал сердечное приветствие от президента Си Цзиньпина, который в прошлом месяце посетил Казахстан.

Вице-президент отметил готовность Китая сотрудничать с Казахстаном для реализации консенсуса, достигнутого главами двух государств. И продолжать твердо поддерживать основные интересы друг друга, делиться возможностями развития и защищать общие интересы стратегической безопасности и развития.

На фоне возобновления конфликтов и напряженности по всей Евразии крайне важно было понять, что один из крупных соседов Казахстана разделяет общие ценности, касающиеся региональной безопасности и развития.

“Это показывает, что в условиях особой международной ситуации с глубокими изменениями, невиданными за столетие, Китай надеется продолжать укреплять взаимное доверие в области безопасности с другими азиатскими странами,” - сказал Чжан Хун, научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук для издания "Глобал Таймс".

СВМДА становится международной площадкой, где продвигаются истинные интересы мира, дипломатии и безопасности для всех стран.

“Со временем СВМДА превратилось в многостороннюю платформу для укрепления безопасности и процветания в Азии. В отличие от Группы семи (G7), которая стала эксклюзивным блоком под сенью гегемонии США, СВМДА выступает за иную концепцию безопасности, отражающую истинную многостороннюю дипломатию,” - отметил Чжан Хун.

На самом саммите СВМДА Китайская делегация продвигала концепцию безопасности, основанную на открытости и инклюзивности, выражая открытое возражение против политики блоков и поддержанию многосторонности. Также важно отметить позицию по поводу стремления укрепить взаимное доверие между азиатскими странами.

СВМДА - не военный блок, а платформа для сотрудничества

Спустя три десятилетия после первого саммита некоторые аналитики на Западе усомнились в том, смогут ли эффективные структуры коллективной безопасности укорениться в Евразии благодаря этому саммиту, поскольку украинский кризис продолжает обостряться. Многие обозреватели подчеркивают, что российско-украинский конфликт усложнил многие политико-экономические структуры, основным членом которых является Москва.

В ответ китайские наблюдатели заявили, что подобные сомнения свидетельствуют о том, что так называемые аналитики рассматривают СВМДА через циничную призму и не понимают, что СВМДА - это не военный блок, а платформа для сотрудничества и обмена.

“Будучи незападной платформой, СВМДА всегда поддерживало стремление азиатских стран поддерживать региональную безопасность, мир и развитие. Азиатские страны не хотят, чтобы их региональные дела оставались в ведении Запада, и азиатские страны должны приложить свои собственные усилия,”- отметил Чжан Хун.





