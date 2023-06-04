Китайский военный корабль едва не столкнулся с эсминцем США в Тайваньском проливе

Фото: скриншот с видео globalnews.ca

Китайский военный корабль подплыл к американскому эсминцу на расстояние 137 метров в Тайваньском проливе, что чуть не стало причиной морского столкновения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

Военно-морские силы США и Канады в субботу проводили совместные учения в проливе, который разделяет остров Тайвань и Китай, когда китайский корабль "подрезал" американский эсминец с управляемыми ракетами Chung-Hoon, вынудив его замедлить ход, чтобы избежать столкновения, говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования США.

Китайская Народная Республика (КНР) объявила самоуправляемый Тайвань своей территорией с тех пор, как побеждённое правительство Китайской Республики бежало на остров в 1949 году после поражения в гражданской войне от режима Мао Цзэдуна.

Правительство Тайваня заявляет, что КНР никогда не управляла островом, а президент США Джо Байден заявил, что США будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения.

Между тем, военные Китая упрекнули Соединенные Штаты и Канаду в "преднамеренном провоцировании риска" после того, как военно-морские силы стран провели редкое совместное плавание через чувствительный Тайваньский пролив.

Индо-Тихоокеанское командование США заявило, что "Чунгхун" и канадский "Монреаль" выполняли "обычный" переход через пролив, тогда как китайский корабль подрезал американское судно.

"Ближайшая точка подхода китайского корабля составляла 150 ярдов, и его действия нарушили морские "Правила дорожного движения" безопасного прохода в международных водах", — заявило командование США.

Видеозапись, транслируемая канадским сайтом Global News, показала близкое расстояние между кораблями.

Министр обороны Китая Ли Шанфу заявил в воскресенье на высшем азиатском саммите по безопасности, что конфликт с Соединенными Штатами был бы "невыносимой катастрофой",и что его страна стремится к диалогу, а не к конфронтации.