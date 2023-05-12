Китайский телеканал покажет интервью с Токаевым

Сегодня в эфире китайского телеканала CCTV будет показано интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В преддверии государственного визита в КНР президент ответит на вопросы программы Leaders Talk, касающиеся перспектив развития политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества нашей страны с Китаем, истории и сегодняшнегодня казахско-китайских отношений, глобальной и региональной политики.

К слову, программа Leaders Talk специализируется на освещении международной проблематики. Ранее эксклюзивные интервью программе давали более 20 глав государств и руководителей мировых организаций.