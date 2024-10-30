Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-19" выведен на орбиту

Китай в среду запустил пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-19" с космодрома Цзюцюань на северо-западе стране при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2F"), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Отделившись от ракеты-носителя, космический корабль достиг запланированной орбиты. Члены экипажа пребывают в добром здравии. Запуск признан полностью успешным.

На орбитальную лабораторию отправились тайконавты Цай Сюйчжэ (командир), Сун Линдун и Ван Хаоцзэ, первая женщина в составе экипажа станции.

В рамках текущей миссии тайконавты будут работать на станции около шести месяцев - до конца апреля или начала мая 2025 года.