Инициативу создания китайского многофункционального центра в Астане обсудили представители Казахстана и КНР, передаёт BaigeNews.kz.

В частности, министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев и вице-президент Jiangsu Province SOHO Holdings Group Co. Дин Хай, сообщает МТИ РК.

В центре будет представлен широкий спектр услуг, в том числе демонстрация китайских и казахстанских товаров, проведение деловых переговоров и заключение контрактов с международными партнёрами, услуги по оформлению торговых сделок, предоставление консалтинговых услуг и др.

Идея открытия центра в Астане основана на опыте создания в 2024 году торгового центра "Центральная Азия – Цзянсу" в китайском городе Нанкин. Как отметил министр Арман Шаккалиев, торговый центр в Нанкине представляет собой уникальную площадку, где размещены компании из стран Центральной Азии, включая Казахстан.

"Сегодня на этой площадке свою продукцию представляют казахстанские компании. Более того, они получили возможность реализовывать товары через стриминговые продажи. С момента открытия торгового центра на e-commerce платформе Douyin в режиме реального времени продана продукция на сумму порядка 600 тысяч юаней", – подчеркнул министр.

Вице-президент Jiangsu Province SOHO Holdings Group Co. Дин Хай уточнил, что в состав нового многофункционального центра войдут торговый павильон, культурный центр, а также офис компании Jiangsu SOHO Holdings Group Co. Ltd. Помимо этого, в мае 2025 года в Астане планируется проведение экспортно-импортной выставки провинции Цзянсу, которая станет частью масштабного проекта.

Министр торговли Арман Шаккалиев заверил, что Казахстан окажет всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проекта.

По итогам января-ноября 2024 года объем взаимной торговли между Казахстаном и Китаем составил 27,1 млрд долларов. Экспорт из Казахстана в Китай увеличился на 1,6%, достигнув 13,5 млрд долларов.