Китайский миллиардер съел купленный на аукционе за 6 млн долларов банан
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Миллиардер Джастин Сан съел ранее купленный им на аукционе приклеенный к стене банан за 6,2 млн долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Barron's.
Джастин Сан съел банан после своего выступления на мероприятии, которое проходило в одном из самых дорогих отелей Гонконга.
"Он намного лучше других бананов", – сказал Сан, попробовав его в первый раз.
Сообщалось, что на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке была продана одна из самых известных инсталляций последних лет – "Комик" итальянского художника Маурицио Каттелана. Она представляет собой банан, приклеенный скотчем к стене.
Бизнесмен китайского происхождения Джастин Сан, занимающийся криптовалютами, купил работу за 6,2 млн долларов – в четыре раза дороже, чем "Комик" оценивался перед началом аукциона.
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