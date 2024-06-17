Китайский мастер научился стричь людей вверх ногами

Парикмахер из Китая делает стрижки вверх ногами. Семь лет назад мастер решил внести разнообразие в свою работу и начал экспериментировать, передаёт BaigeNews со ссылкой на "МИР 24".

Го Хун Пин выбрал необычную технику перевернутой стрижки, которую сам называет "Подвесные ножницы". Суть метода в том, что мастер не стоит, а висит, цепляясь ногами за перекладину под потолком. В таком экстремальном положении парикмахер и создает стильные прически с идеальной точностью.

Необычный сервис стал популярен и привлекает много клиентов. Люди хотят получить не только стильную прическу, но и стать свидетелями этого потрясающего шоу парикмахерского экстрима.

"Я очень доволен результатом. Мастер Го уверенно работал в подвешенном состоянии, и это было практически неотличимо от обыкновенной стрижки волос. Не было ощущения неестественности. Я очень доволен своей прической", – рассказал один из посетителей парикмахерской.

Стоимость такой необычной стрижки составляет 128 юаней – это чуть больше 8 тысяч тенге.