Китайский космический корабль "Шэньчжоу-19" пристыковался к орбитальной станции "Тяньгун"

Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-19", запущенный в среду с экипажем из трех человек (в числе которых первая женщина-тайконавт), после более чем шестичасового полета пристыковался к орбитальной станции "Тяньгун", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

"В течение следующих шести месяцев экипаж будет проводить на станции научные эксперименты, в том числе связанные с выходом в открытый космос, накапливая опыт для запланированного на 2030 год пилотируемого полета на Луну — первого в истории страны", — говорится в сообщении.

На борту станции "Тяньгун" экипаж "Шэньчжоу-19" встретился с тремя тайконавтами, доставленными туда предыдущей миссией: "Шэньчжоу-18", которая должна вернуться на Землю 4 ноября.

Китай активно наращивает свое присутствие в космосе, пытаясь обойти своего основного конкурента, США: в текущем году у Пекина запланировано в общей сложности 100 космических запусков.