  • 26 Ноября, 23:00
  • BAIGENEWS

Китайский инвестор построит гостиницы в двух городах Казахстана

Реализация проекта позволит создать новые рабочие места и повысить привлекательность туристического продукта Казахстана.

Сегодня, 22:28
АВТОР
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Минтуризма и спорта РК Сегодня, 22:28
Сегодня, 22:28
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Фото: Минтуризма и спорта РК

Председатель Комитета индустрии туризма Нуртас Карипбаев встретился с китайским инвестором Дагуа Чэн. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере гостиничного бизнеса - одного из ключевых направлений развития туристической инфраструктуры Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Дагуа Чэн поделился своими планами по открытию современных отелей в двух крупнейших городах страны - Алматы и Астане. Реализация проекта позволит не только увеличить количество качественных гостиничных номеров, но и создать новые рабочие места, а также повысить привлекательность туристического продукта Казахстана.

Министерство туризма и спорта РК готово оказывать всестороннюю поддержку инициативам иностранных инвесторов, стремящихся развивать туристическую отрасль страны.

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