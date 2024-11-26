Китайский инвестор построит гостиницы в двух городах Казахстана
Реализация проекта позволит создать новые рабочие места и повысить привлекательность туристического продукта Казахстана.
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Председатель Комитета индустрии туризма Нуртас Карипбаев встретился с китайским инвестором Дагуа Чэн. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере гостиничного бизнеса - одного из ключевых направлений развития туристической инфраструктуры Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Дагуа Чэн поделился своими планами по открытию современных отелей в двух крупнейших городах страны - Алматы и Астане. Реализация проекта позволит не только увеличить количество качественных гостиничных номеров, но и создать новые рабочие места, а также повысить привлекательность туристического продукта Казахстана.
Министерство туризма и спорта РК готово оказывать всестороннюю поддержку инициативам иностранных инвесторов, стремящихся развивать туристическую отрасль страны.
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