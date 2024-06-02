Китайский аппарат впервые в истории соберёт образцы грунта с обратной стороны Луны

Китайский лунный зонд "Чанъэ-6" прилунился в воскресенье утром, чтобы впервые в истории человечества собрать образцы грунта с обратной стороны Луны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Как сообщили в Китайском национальном космическом управлении (CNSA), аппарат успешно прилунился в 6:23 по пекинскому времени или в 8:23 по Астане в предварительно выбранной зоне посадки, расположенной в бассейне Южный полюс - Эйткен.

"Чанъэ-6" состоит из орбитального, посадочного, взлетного и возвращаемого модулей. С момента запуска 3 мая этого года, он прошел через различные этапы, такие как выход на переходную орбиту Земля-Луна, окололунное торможение, облет Луны и спуск на поверхность Луны. Комбинация посадочного и взлетного модулей отделилась от комбинации орбитального и возвращаемого модулей 30 мая", — сообщило CNSA.

Во время спуска для автоматического обнаружения препятствий использовалась автономная система визуального обхода препятствий, при этом камера видимого света выбирала относительно безопасную зону посадки на основе анализа яркости и темноты на поверхности Луны.

Затем комбинация кружилась примерно в 100 метрах над безопасной зоной посадки и использовала лазерный 3D-сканер для обнаружения препятствий на поверхности Луны, чтобы выбрать конечное место посадки. После этого комбинация начала медленный вертикальный спуск. Когда она приблизилась к поверхности Луны, комбинация выключила двигатель и прилунилась в состоянии свободного падения при защите буферной системы.

Миссия зонда "Чанъэ-6" призвана впервые в истории человечества собрать образцы лунного грунта с обратной стороны естественного спутника Земли и доставить их на нашу планету.

Миссия "Чанъэ-6" добилась прорыва в технологии проектирования и управления ретроградной орбитой Луны и нацелена на реализацию ключевых технологий интеллектуального и быстрого сбора образцов, а также взлета и подъема с обратной стороны Луны.

"Местом для посадки на обратной стороне Луны был выбран бассейн Аполлон, расположенный в бассейне Южный полюс — Эйткен. Такой выбор был сделан с учетом потенциальной ценности бассейна Аполлон для научных исследований, а также условий района посадки, включая условия для связи и дистанционного измерения, а также равнинный рельеф местности", — сказал эксперт из Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий Хуан Хао.

По словам Хуан Хао, посадочный аппарат оснащен множеством датчиков, включая микроволновые, лазерные и оптические, которые могут измерять расстояние и скорость, а также выявлять препятствия на поверхности Луны.

После посадки "Чанъэ-6" должен в течение двух дней завершить отбор образцов лунного грунта, которые будут взяты, используя бур для сбора проб под поверхностью Луны, и с помощью роботизированной руки для захвата проб на поверхности естественного спутника Земли.

По словам Цзинь Шэнъи, другого эксперта из CASC, команда разработчиков зонда "Чанъэ-6" заранее построила лабораторию по моделированию, чтобы обеспечить бесперебойный процесс сбора образцов.

Члены команды создадут полномасштабную копию зоны сбора образцов на основе результатов исследования "Чанъэ-6" окружающей среды, распределения каменных обломков и состояния лунного грунта вокруг места посадки. Используя подобное моделирование, они разработают и проверят стратегии сбора образцов и методы управления оборудованием, чтобы обеспечить точность инструкций.

Из-за препятствий, создаваемых Луной, период окна для связи Земля-Луна на обратной стороне Луны, даже при поддержке спутника-ретранслятора "Цюэцяо-2", все равно короче, чем на видимой стороне. Таким образом, время для сбора образцов "Чанъэ-6" сократится примерно до 14 часов по сравнению с 22 часами, которые тратил его предшественник "Чанъэ-5".