Китайских туристов в РК предложили не штрафовать за полную тонировку авто

Китайским туристам в Казахстане предлагают сделать исключение, а именно разрешить ездить по территории нашей страны на автомобилях с полной тонировкой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат ВКО.

Отмечается, что Восточно-Казахстанская область становится всё более привлекательной для зарубежных туристов. Особенно в 2024 году, который объявлен Годом туризма Казахстана в Китае.

"Две недели назад в ВКО на собственных автомобилях прибыла первая группа гостей из Китая. И у них возникли небольшие неудобства с "комплектацией" машин: дело в том, что в Казахстане на законодательном уровне запрещена полная тонировка автомобилей. В КНР таких ограничений нет. Однако очевидно, что ради одного путешествия ни один владелец не будет переоборудовать свой автомобиль", – отметили в акимате ВКО.

На заседании правительства РК аким ВКО Ермек Кошербаев отметил эту проблему, возникающую у автотуристов из-за рубежа.

"Всё чаще китайские туристы предпочитают путешествовать на личном автотранспорте. Мы сейчас прорабатываем вопрос по организации стоянок и туристических площадок для такого вида туризма. Здесь есть один вопрос, который необходимо решить. Дело в том, что в Китае не запрещается использование полной тонировки на автомобилях, а у нас в стране это запрещено. Поэтому мы внесли предложение через областной департамент полиции сделать определённые исключения именно для китайских туристов. Возможно выделить им специальную маркировку при въезде через границу с обозначенным сроком пребывания в Казахстане для того, чтобы их не штрафовали", – пояснил Ермек Кошербаев.

Отмечается, что эта мера позволит удовлетворить интересы туристов и ещё больше повысить привлекательность региона в этом вопросе.

Как отмечает акимат ВКО, КНР направила запрос по строительству трансграничного туристического маршрута от озера Канас до озера Маркаколь. В случае открытия нового пограничного перехода через село Теректы в Восточный Казахстан также можно будет привлечь часть туристов. Маршрут позволит им в рамках одной поездки посетить такие знаковые места, как озеро Маркаколь, Старо-Австрийская дорога, музей заповедник "Берел".