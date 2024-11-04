Китайских инвесторов интересуют проекты по глубокой переработке зерновых в Казахстане
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Стало известно, чтто китайские инвесторы проявили интерес к производству тиамулина и пищевых добавок в Казахстане. Для этого в республике будут построены предприятия по глубокой переработке зерновых культур, в том числе кукурузы. Об этом сообщило руководство компании "Kazakh Invest", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение правительсва РК.
"Одна из китайских компаний готова построить у нас завод по глубокой переработке кукурузы для производства тиамулина. Это популярное лекарство, используемое в животноводстве. В последующем планируется экспорт продукции на мировые рынки, в том числе в Китай.
Также мы договорились с компанией, которая занимается глубокой переработкой зерна. Ее руководство планирует построить в Акмолинской области предприятие по производству различных пищевых добавок. Сумма инвестиций будет обеспечена китайской стороной в размере 650 млн долларов" — отметил председатель правления АО "НК "Kazakh Invest" Ержан Елекеев.
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