Китайские юани набирают популярность в Казахстане

Нетто-продажи китайских юаней обменными пунктами нашей страны за январь–март текущего года достигли 393,5 млн тг — сразу в 5,4 раза больше, чем за январь–март 2023-го, передаёт BaigeNews со ссылкой на Finprom. Для справки: годом ранее объём "чистых" продаж юаней показывал спад сразу в 7,6 раза.

При этом Китай стал одним из главных направлений для перекупщиков, которые перепродают китайские товары — от носков до автомобилей — в Казахстане. Популярны в РК и китайские маркетплейсы — Aliexpress, 1688, Taobao, Pinduoduo, Temu и другие. И если на китайских маркетплейсах и в приграничном Хоргосе можно делать закупки в тенге, то для "внутреннего" Китая, где товары обходятся ещё дешевле, уже понадобятся китайские юани.

Для сравнения: до "коронакризиса" объёмы "чистых" продаж китайских юаней составляли лишь 485,4 млн тг в 2018-м и 541,9 млн тг в 2019 году. Однако уже в 2022 году объём нетто-продаж юаней составил 1 млрд тг, а в 2023-м — 1,1 млрд тг.

В региональном разрезе за январь–март текущего года отрицательные объёмы нетто-продаж китайских юаней обменными пунктами были отмечены лишь в трёх регионах РК — Алматинской (минус 11 млн тг), Жетысуской (минус 10,3 млн тг) и Павлодарской (минус 3 млн тг) областях. Годом ранее отрицательные нетто-продажи юаней были отмечены сразу в восьми регионах.

Ещё в двух регионах страны — в Туркестанской области и в Шымкенте — жители не проявляют особого интереса к китайской валюте. А самые большие объёмы традиционно пришлись на Астану и Алматы: 173,2 млн и 169,3 млн тг соответственно.

Официальный курс юаня в среднем за апрель текущего года составил 61,67 тг — на 1,3% меньше, чем в прошлом месяце, и сразу на 5,9% меньше по сравнению с апрелем 2023 года.