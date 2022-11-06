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Китайские учёные хотят провести эксперименты над обезьянами в космосе
Таким образом биологи надеются выяснить, смогут ли побывавшие к космосе люди родить здоровых детей.
Недавно в Китае завершили строительство космической станции "Тяньгун". Теперь это единственная в мире страна, которая имеет собственное место для экспериментов в космосе. Туда учёные хотят отправить обезьян, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщил исследователь Китайской академии наук в Пекине Чжан Лу, при помощи приматов учёные хотят выяснить, смогут ли побывавшие к космосе люди родить здоровых детей.
"Эксперимент с участием обезьян будут проводить астронавты, которые находятся на станции. Это исследование поможет улучшить наши знания о том, как организм млекопитающих адаптируется к космическим условиям, а также позволит выяснить, насколько реально размножение в космосе и какие проблемы могут возникнуть", — цитирует слова Чжана Лу издание The South China Morning Post.
При помощи приматов учёные хотят выяснить, смогут ли побывавшие к космосе люди родить здоровых детей.
Однако исследователи опасаются, что во время экспериментов над обезьянами могут возникнуть проблемы и приматы "откажутся сотрудничать". Их выращивают в клетках, поэтому животные привыкли к тесным условиям, однако это не исключает вероятность их испуга во время взлёта.
К тому же, долгое пребывание в тесном пространстве лабораторного модуля может вызвать у них стресс — они могут начать выдергивать себе волосы или перестать употреблять пищу.
На Земле животных можно успокоить при помощи игрушек или отпустив к своим сородичам, но в космосе все непредсказуемо — никто не знает, как обезьяны отреагируют происходящее.
Также особое внимание учёные уделят биологическим экспериментам над растениями, рыбами и улитками.
На станции уже сейчас есть 12 тысяч семян растений. Некоторые из них уже посажены — саженцы кресс-салата, пшеницы и риса уже проросли. Когда они вырастут, члены экипажа станции отправят их на Землю, чтобы их коллеги смогли оценить влияние космических условий на развитие растений. Также ученые попробуют вырастить в космосе грибы — они будут возвращены на родину спустя шесть месяцев после проращивания.
А ещё исследователи желают понаблюдать за поведением рыб и улиток в невесомости.
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