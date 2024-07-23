Китайские ученые помогут посадить лес на осушенном дне Аральского моря

Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев провёл встречу с учёными Синьцзянского института экологии и географии Китайской академии наук по созданию искусственных лесных насаждений, передаёт BaigeNews.kz.

Стороны рассмотрели вопросы посадки деревьев на осушенном дне Аральского моря для снижения негативного воздействия на экологию региона.

Министр отметил важность укрепления взаимного сотрудничества по обмену опытом в исследованиях по воспроизводству лесов с учёными Китайской Народной Республики, учитывая, что Китай является мировым рекордсменом по размеру искусственных лесных насаждений.

Также предложено создать совместный казахстанско-китайский центр по решению экологических вопросов на осушенном дне Аральского моря.

Для ознакомления с работой, проводимой на дне моря, китайские учёные выехали в Кызылординскую область.