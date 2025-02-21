  • 21 Февраля, 18:40
  • BAIGENEWS

Китайские ученые обнаружили новый коронавирус

Может заражать людей.

Сегодня, 18:34
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Unsplash Сегодня, 18:34
Сегодня, 18:34
34
Фото: Unsplash

Китайские вирусологи выявили новый вид коронавируса – HKU5-CoV-2, который способен проникать в клетки человека, передаёт BaigeNews.kz

Sputnik China пишет, что известно о новом вирусе:

  • Обнаружен у летучих мышей.
  • Способен заражать клетки дыхательных путей и кишечника человека.
  • Проникает в организм через белок ACE2 – тот же, что использует SARS-CoV (атипичная пневмония) и Covid-19.
  • Однако, в отличие от них, он использует другой механизм взлома клеток, что делает его уникальным среди коронавирусов.

Пока нет доказательств, что HKU5-CoV-2 передается от человека к человеку, но ученые считают его потенциальной угрозой.

"Его способность заражать клетки человека требует дальнейшего изучения", – заявили исследователи.

На данный момент специалисты продолжают эксперименты, чтобы определить риски возможной эпидемии.

Самое читаемое

Наверх