Китайские ученые обнаружили новый коронавирус
Может заражать людей.
Сегодня, 18:34
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Сегодня, 18:34Сегодня, 18:34
34Фото: Unsplash
Китайские вирусологи выявили новый вид коронавируса – HKU5-CoV-2, который способен проникать в клетки человека, передаёт BaigeNews.kz.
Sputnik China пишет, что известно о новом вирусе:
- Обнаружен у летучих мышей.
- Способен заражать клетки дыхательных путей и кишечника человека.
- Проникает в организм через белок ACE2 – тот же, что использует SARS-CoV (атипичная пневмония) и Covid-19.
- Однако, в отличие от них, он использует другой механизм взлома клеток, что делает его уникальным среди коронавирусов.
Пока нет доказательств, что HKU5-CoV-2 передается от человека к человеку, но ученые считают его потенциальной угрозой.
"Его способность заражать клетки человека требует дальнейшего изучения", – заявили исследователи.
На данный момент специалисты продолжают эксперименты, чтобы определить риски возможной эпидемии.
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