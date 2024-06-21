Китайские туристы в Казахстане: что мешает зарабатывать стране миллионы долларов?

По инициативе Главы государства этот год был объявлен годом китайского туризма в Казахстане. Если верить официальной статистике, то Казахстан с каждым годом становится интересным направлением для жителей Китая. Приезжают в нашу страну не только по работе, но и чтобы отдохнуть. В министерстве туризма и спорта РК зафиксировали, что в 2019 году, после отмены Казахстаном виз для граждан Китая нашу страну посетили 88 тысяч жителей Поднебесной. Пандемийные поставили на паузу туристический поток. В 2023 году Казахстан посетило 200 тысяч китайских туристов. В планах к концу 2024 года принять 300 тысяч гостей, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев отмечает, что туристы из Китая - желанные гости в любой стране мира, так как они очень дисциплинированные, законопослушные, организованные и являются, говоря профессиональным языком туроператоров, неплохим "спендером", то есть, тратят деньги на путешествия и отпуск, не особо экономя.

"В разных странах мира предпринимают всевозможные меры, чтобы быть привлекательными для китайских туристов, вплоть до того, что дополняют таблички на популярных туристических маршрутах подписями на китайском языке, выписывая названия улиц, например. В Казахстане дублирования на китайский язык вывесок на зданиях и названий улиц мы не планируем, но реализуем другие меры для того, чтобы туристы из Китая в списке своих приоритетных направлений для путешествий выбирали Казахстан", - сказал Ержан Еркинбаев.

К слову, даже при том числе китайских гостей, которое есть сейчас, Казахстан ощутил неплохой экономический эффект. В 2019 году китайские туристы потратили в нашей стране 55,5 млн долларов. Исходя из этой цифры, можно сделать вывод, сколько могут заработать казахстанцы, занятые в сфере туризма, с ростом числа китайских туристов.

Непреодолимые трудности

Несмотря на то, что Казахстан и Китай имеют общую границу и взаимный безвизовый режим для путешествующих на срок не более 30 дней, передвижение между нашими странами на данный момент - не самая легкая задача.

Сейчас выполняется 32 рейса между Казахстаном и Китаем, их осуществляют 3 казахстанские и 2 китайские авиакомпании, охватывают все 3 китайских города первого уровня – Пекин, Шанхай и Шэнчжень и крупнейшие города Казахстана – Алматы и Астану. Ведутся переговоры о расширении географии полетов, но о точном количестве новых рейсов пока говорить рано.

Другими видами транспорта, кроме авиационного, проехать туристам пока очень сложно. Железнодорожное пассажирское сообщение между странами было приостановлено 5 лет назад и только сейчас было объявлено, что запустят пассажирский поезд из Сианя в Алматы. Поездки на личном автомобиле между странами осложняются тем, что Китай не является участником Конвенции ООН об автомобильном движении.

Но еще больше усложняет тур поездки – недостаток информации о Казахстане среди китайских туроператоров, слабая инфраструктура и малое число экскурсоводов.

"Есть масса вопросов к готовности приграничных с Китаем регионов. Касается это пунктов пропуска, зелёных коридоров, инфраструктуры, общепита", - пояснил Еркинбаев.

На местах, в свою очередь, сетуют на то, что для развития инфраструктуры необходимо пересмотреть некоторые законы. Казахстан интересен иностранным туристам (не только китайским) во многом своими природными красотами. Поэтому-то одно из приоритетных направлений для развития въездного туризма – экотуризм. А для его развития необходимо, с одной стороны, оставить природу нетронутой, обеспечив при этом комфорт для туристов.

Восточно-Казахстанская область имеет общую границу с Китаем протяженностью около 700 километров, а также пограничный переход недалеко от Зайсана. По ту сторону границы, на территории КНР озеро Канас ежегодно привлекает до 10 миллионов местных туристов, имеется внутреннее авиасообщение со всеми крупными городами Китая. "Старший брат" этого природного водоема – озеро Маркаколь, находящееся на территории Казахстана, о таком количестве туристов может только мечтать, хотя, по инициативе местных жителей там возведены деревушки для любителей экотуризма.

Аким региона Ермек Кошербаев пояснил, что при правильном развитии можно было бы использовать эти возможности с тем, чтобы местное население за счет приема иностранных туристов имело возможности получать дивиденды и занятость. Для этого надо построить дороги и создать возможности для приема большого количества туристов.

"Мы будем этим заниматься, стандарты и регламент отрабатывать. Есть зимовье горное, где население само начало заниматься привлечением туристов, каждый двор в формате зеленого туризма принимает у себя семью, дает возможность почувствовать местные традиции, обычаи, маршруты разрабатывают. Но нам нужно законодательно решить один вопрос. В Парламенте рассматривается сейчас вопросы регламентации строительства областных и районных дорог на территориях, относящихся к лесному фонду. Чтобы получить разрешение на строительство инфраструктуры в лесном фонде, нужно будет учитывать передовой мировой опыт. Я согласен, что нельзя при этом загрязнять природу, но посмотрите на развитые страны – США, Центральная Европа, также Китай – там совмещают развитие инфраструктуры и сохранность природы. Задача государства в данном случае – создать условия", - сказал Ермек Кошербаев.

Как Восточный Казахстан, так и другие приграничные с Китаем регионы Казахстана – Алматинская область и область Жетысу, могут принимать туристов круглый год. И если европейские туристы любят приезжать самостоятельно, то китайские туристы любят приезжать не только "дикарями", но и в составе организованных групп. И вот как раз на привлечение таких больших групп сейчас и ориентируются казахстанские власти и бизнес.

Представители туристического бизнеса Шымкента рассказали, что южный мегаполис Казахстана позиционирует себя как гастрономическая столица Казахстана и мост для туристов, желающих посетить на только Казахстан, но и соседние страны Центральной Азии. Во время празднования Наурыза в Пекине местные жители с большим интересом пробовали баурсаки и наурыз-коже, а также радовались шоколаду казахстанского производства. В Шымкенте надеются, что смогут удивить зарубежных туристов. Однако, лидером по количеству туристов из Китая из городов Казахстана пока остается Алматы. Приезжая в самый крупный мегаполис страны, группы китайских туристов получают доступ к десяткам достопримечательностей, как в самом городе, так и в Алматинской области. Доступность Алматы и развитая инфраструктура делают город наиболее привлекательным для гостей из Поднебесной, и имеет резервы для приема еще большего количества туристов.

"Если посмотреть на гостиничный фонд, то сейчас его средняя заполненность в течение года не выше 40%. Соответственно, мы понимаем, что вне сезона необходимо будет заполнять, и инфраструктура полностью позволяет это делать, тем более, что есть горнолыжные курорты и так далее. Сейчас в рамках Года туризма Казахстана в Китае мы проводим около 40 мероприятий, чтобы напрямую турбизнес двух стран наладил контакты и начал работу. Также мы постоянно ведём переговоры, чтобы ликвидировать самое важное - недостаток информации о туристических возможностях Казахстана в Китае. Мы работаем с крупнейшими китайскими платформами, которые начали продвигать и распространять информацию о туристских ресурсах Казахстана для китайского туриста. Также наши кандасы, прибывшие из Китая и знающие китайский язык, приглашаются гидами, чтобы они были гидами для туристов из Китая, так как знают и казахский, и китайский языки", - поделился председатель правления Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов.

По его словам, один из наиболее ярких продуктов, который по ожиданиям и планам будет популярен на китайском рынке - это космический туризм, то есть посещение Байконура во время запуска космических аппаратов. Правда, для открытия этого направления необходимо решать вопросы с Российской Федерацией, в чьей аренде находится город Байконур и одноименный космодром. Также в приоритете – экотуризм, агротуризм, гастрономический туризм. Основной принцип – участие всех регионов Казахстана в привлечении туристов из Китая, а не только приграничных.

Казахстанские туроператоры подчеркивают, что видят экологический туризм не просто как посещение природных достопримечательностей, но и велотуры, джиптуры, горнолыжные курорты, а также включение в экологический туризм этнического компонента, чтобы знакомить туристов с казахстанской идентичностью, культурой и традициями.

Развитие туристической инфраструктуры стоит денег, но и отдача при правильном подходе обещает быть отличной. Если все пойдет по плану, к 2029 году в туризме будет работать почти 800 тысяч казахстанцев, а в страну будет заезжать более 4 миллионов туристов без учета командированных и приезжающих к родственникам.