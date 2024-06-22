Китайские стилисты Димаша поделились секретами работы с артистом

Концертный стиль и обычный образ — это совершенно разные вещи. Когда поет и танцует Димаш Кудайберген, его прическа должна оставаться аккуратной, а сценический грим быть стойким. Костюмы должны быть удобными во время движений артиста и легко меняться. Об этом и многом другом официальному сайту артиста DimashNews рассказала китайская команда певца, с которой он сотрудничает уже почти 8 лет, передаёт BaigeNews.kz.

Секретами работы со звездой с изданием поделились менеджер Чжуан Ян, визажист, художник по прическам Арчи и стилист Рита.

"Таланты Димаша очевидны для всех, о них не нужно говорить. Между тем, он еще и добросердечный человек, который постоянно показывает большую любовь. Он желает, чтобы мир в каждой точке был полон любви. Это желание не раз находило отражение в его композициях.

Особенно пленяет то, как сильно он любит свою страну. Например, во время многих важных интервью в Китае он специально просил, чтобы его интервьюировали на казахском языке. Знакомясь с культурой разных стран, он часто рассказывал о казахской культуре, еде и красивых пейзажах. Многие из нас узнали от него историю и культуру Казахстана. Он отличный культурный посол, который знакомит мир с казахской культурой. Благодаря ему многие люди в Китае начали изучать казахский язык, петь казахские песни и стали путешествовать в Казахстан", — отметил менеджер певца.

Он отмечает, что спустя 8 лет команда артиста все больше становится похожей на семью: которая помимо Димаша, его менеджера включает ещё визажиста Арчи, стилиста Риту, фотографа Фань Ли и других.

Все члены команды прекрасно владеют своими профессиями и обладают великолепным эстетическим вкусом. Как принято в нашей команде, они постоянно изучают мировые модные тенденции. Самое главное, они прекрасно знают Димаша, его особенности и предпочтения. Они также понимают и уважают культуру и верования разных стран настолько, чтобы создать образ, который подходит именно ему.

"У нас есть рабочая группа. Даже когда мы не работаем, мы все равно делимся идеями и творческими мыслями, которые могут подойти Димашу. Во время каждого проекта за эти годы, независимо от того, было ли мероприятие большим или маленьким, мы подбирали ему костюмы, прически и стиль в зависимости от характера мероприятия, оформления сцены, смысла песен и т.д. Мы также спрашивали мнение друг друга", — рассказал менеджер.

По словам визажиста и художника по прическам Арчи, в образе артиста доминирует тема total look — сияние и роскошь, соответствующие его высоким стандартам качества музыки.

"Артист выглядит естественно и свежо, без каких-либо дополнительных элементов, мы делаем акцент на выдающихся чертах лица, чтобы подчеркнуть его изгибы. Прическа слегка вьется посередине, что соответствует его благородству и элегантности. Мы использовали несколько блестящих бриллиантовых цепочек, чтобы прическа выглядела более стереоскопично. При движении света бриллианты сияют ярко, как звезды. Это придает атмосфере больше энергичности. Погрузившись в необыкновенную игру, Димаш всем своим обликом сиял на сцене огромного стадиона",— делится визажист.

Стилист Рита призналась, что прежде всего, ценит доверие со стороны Димаша и его команды.

"После изучения песен и предыстории исполнения, поиска информации о Стамбуле в Турции, у меня возникли идеи по четырем различным стилям. Необходимо учитывать общие требования к исполнению, а именно: как выразить и согласовать художественную концепцию разных песен, как гармонично сочетать с оформлением сцены, светом и танцами, а также как обеспечить зрителям приятные визуальные впечатления. Стилистам приходится нелегко, ведь все эти детальные требования нужно подробно расписать и выполнить", — отметила Рита.

После обсуждения с менеджером Димаша перед концертом в Стамбуле команда сначала определилась с цветовой гаммой и структурным рисунком одежды.

"Затем мы тщательно сравнивали и выбирали, учитывая различные аспекты. В результате были выбраны такие ткани: жаккард, кружево, шелк, атлас, объемная вышивка, сетка, ткань с текстурой воды и другие. Даже невидимые подкладки были полны специализированных дизайнов. Задача состоит в том, чтобы Димаш чувствовал себя комфортно на сцене, легко танцевал и двигался. Учитывая, что на переодевание отводится всего три минуты, включая время спуска со сцены в гримерку, смену костюма на новый комплект (обувь, брюки, рубашка, пиджак, микрофонный монитор, поправка прически и т.д.), нам нужно сделать так, чтобы весь процесс был удобным", — рассказала стилист.

Она отметила, что все работы по пошиву и производству костюмов были проведены ею и командой портных. Было выполнено много ручной и тонкой работы, чтобы воплотить в жизнь задуманные образы для концерта.

"Для нас большая честь участвовать в этом проекте. Когда мы слышим аплодисменты зрителей, мы гордимся тем, что можем быть частью команды и снова работать вместе с Димашем, чтобы создать вечер, который принадлежит ему", — рассказала стилист, вспоминая о концерте в честь 30-летия Димаша.

Фото: dimashnews.com