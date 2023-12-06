Китайские компании заинтересованы в строительстве контейнерного хаба в портах Актау и Курык

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев встретился с представителями крупных китайских компаний в сфере транспортной инфраструктуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.

В частности, в ходе встречи были обсуждены вопросы участия China Railway Group Ltd и China Shipbuilding Industry Corporation в реализации железнодорожных проектов, реконструкции автомобильных дорог и портовой инфраструктуры.

"Представители China Railways Group Ltd выразили заинтересованность в проектах модернизации существующих и строительства новых железнодорожных линий, а China Shipbuilding Industry Corporation заинтересована в строительстве контейнерного хаба в портах Актау и Курык", - сообщили в Минтранспорта.

Представители министерства предоставили подробную информацию об интересующих компании проектах. По итогам встречи стороны подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества.