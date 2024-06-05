Китайские автомобили: в чём особенности и каковы цены?

На автомобильном рынке Казахстана продолжается постепенное расширение присутствия китайских автомобильных брендов. Рост количества китайских брендов начался в 2022 году, после прекращения поставок автомобилей европейских и японских брендов, выпускавшихся на российских автозаводах, передает BaigeNews.kz.

В настоящее время крупные республиканские автодилеры, а также региональные игроки завершили процесс переформатирования портфеля брендов с учётом изменений каналов поставок автомобилей, машинокомплектов и комплектующих.

На сегодняшний день в Казахстане локализовано производство китайских автомобилей двух брендов. В 2015 году стартовала крупноузловая сборка автомобилей марки JAC, которая затем трансформировалась в производство (со сваркой и окраской) по технологии CKD.

В марте 2023 года в Казахстане были локализованы автомобили марки Jetour, которые выпускаются крупноузловым методом.

Осенью 2022 года началось строительство мультибрендового завода в Алматы, начало производства автомобилей на данной площадке запланировано на 2025 год. Модельный ряд будет представлен автомобилями Changan, Chery и Haval.

На мировом авторынке за прошедший год было реализовано 84,8 млн. легковых автомобилей, что на 7,3% превышает показатель 2022 года. В Китае за 2023 год было реализовано 25,1 млн. автомобилей – почти 30% от мировых продаж за год!

В этом же (2023) году на казахстанском рынке реализовано 198,7 тыс. новых автомобилей (+60%), а на российском рынке – более 1 млн. автомобилей (+69%).

По состоянию на март текущего года в сегменте легковых автомобилей на казахстанском рынке представлено 14 брендов, по итогам 2023 года их совокупная рыночная доля составила 25% продаж новых автомобилей.

Выбор китайских автомобилей представлен 57 моделями, средняя минимальная цена автомобиля составляет 13,4 млн. тенге. Цена наиболее доступной модели – 5 590 000 тенге, наиболее высокая цена китайской модели – 39 990 000 тенге. Медианная минимальная стоимость – 11 990 000 тенге.

Как правило, покупателей автомобилей китайских брендов привлекает уровень оснащения: за сравнимые (с японскими или корейскими авто) они предлагают более широкий набор опций, яркие цвета кузова и броский дизайн. Обратная сторона: более высокая потеря стоимости автомобиля при дальнейшей продаже, меньшие запасы запасных частей у дилеров и меньше квалифицированных специалистов по сервису.

В то же время, по имеющимся оценкам, к концу текущего года совокупная доля китайских брендов в продажах новых автомобилей на казахстанском рынке может составить 30-35%.

Столь значительное наращивание позиций китайских автопроизводителей на мировом рынке обусловлено двумя основными факторами: сокращение объёмов предложения у мировых игроков из других стран (на фоне пандемии и международно-политической ситуации), а также массированная поддержка со стороны руководства КНР, которое очень последовательно придерживается интересов китайских компаний.