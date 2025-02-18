В МИД Казахстана подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта в сфере производства и глубокой переработки цветных металлов. В церемонии приняли участие замминистра иностранных дел Алибек Куантыров, вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков и гендиректор компании East Hope Group Чанцзюнь Мэн, передаёт BaigeNews.kz.

Проект предусматривает создание новых производственных мощностей в двух регионах страны, что позволит внедрить передовые технологии в металлургической отрасли и расширить экспорт готовой продукции на международные рынки, включая Евросоюз, Центральную Азию и Китай.

Подразумевается также строительство электрических мощностей.

"Отношения между Казахстаном и Китаем находятся на высоком уровне стратегического партнёрства. Это во многом стало возможным благодаря тесным и доверительным отношениям между Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем. Реализация данного проекта не только обеспечит внедрение передовых технологий, но и создаст тысячи новых рабочих мест, обеспечит развитие локальной цепочки поставок и повысит конкурентоспособность казахстанской продукции на международных рынках", – подчеркнул Куантыров.

Кроме того, стороны договорились о детальной проработке соглашения об инвестициях, которое будет включать конкретные условия сотрудничества, меры государственной поддержки и обязательства сторон.

Сапарбеков выразил готовность оказать всестороннюю поддержку проекту и отметил его стратегическое значение для промышленного развития Казахстана.

"Создание крупных производственных мощностей не только укрепит позиции Казахстана как центра металлургии в регионе, но и станет драйвером для привлечения новых инвестиций и технологического обмена", – отметил он.

По итогам подписания Чанцзюнь Мэн отметил, что компания "East Hope Group" видит Казахстан как важного стратегического партнёра в регионе.

"Мы высоко оцениваем экономический потенциал Казахстана и его инвестиционный климат. Этот проект станет не только важным шагом для нашей компании, но и значительным вкладом в промышленное развитие страны. Мы уверены, что совместными усилиями сможем реализовать его на самом высоком уровне", - сказал он.

Стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества и договорились продолжить совместную работу по подготовке к практической реализации проекта.

Компания "East Hope Group" (EHG) – ведущий мировой производитель цветных металлов, полупроводниковых технологий и промышленных инноваций. Она активно инвестирует в развитие низкоуглеродных промышленных комплексов и реализацию международных проектов.