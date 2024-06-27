Китайская компания проинвестирует строительство ГЭС в ВКО

Делегация из Восточного Казахстана во главе с акимом области Ермеком Кошербаевым встретилась с представителями компании China Huadian Corporation, передает BaigeNews.kz.

По данным акимата области, предприятие занимается производством электроэнергии, добычей угля, наукой и промышленностью. На сегодняшний день входит в ТОП-500 лучших компаний мира и является основным оператором в Китае по производству электроэнергии на природном газе с первой в стране гидроэлектростанцией.

Опыт компании в сфере энергетики может быть использован при строительстве ГЭС в Восточном Казахстане. Две станции мощностью 51,4 МВт могут расположится в Катон-Карагайском районе и районе Алтай.

Добавим, в регионе уже есть опыт реализации совместного проекта с китайскими партнерами по строительству Тургусунской ГЭС-1.