Китайская компания проинвестирует строительство ГЭС в ВКО
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Делегация из Восточного Казахстана во главе с акимом области Ермеком Кошербаевым встретилась с представителями компании China Huadian Corporation, передает BaigeNews.kz.
По данным акимата области, предприятие занимается производством электроэнергии, добычей угля, наукой и промышленностью. На сегодняшний день входит в ТОП-500 лучших компаний мира и является основным оператором в Китае по производству электроэнергии на природном газе с первой в стране гидроэлектростанцией.
Опыт компании в сфере энергетики может быть использован при строительстве ГЭС в Восточном Казахстане. Две станции мощностью 51,4 МВт могут расположится в Катон-Карагайском районе и районе Алтай.
Добавим, в регионе уже есть опыт реализации совместного проекта с китайскими партнерами по строительству Тургусунской ГЭС-1.
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