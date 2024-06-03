Китайская компания построит в области Абай медеплавильный завод

Премьер-министр нашей страны Олжас Бектенов и председатель Совета директоров China Nonferrous Metal Mining Co. Ltd. Си Чжэнпин обсудили сотрудничество в медной отрасли, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу правительства.

Результатом встречи стало подписание в присутствии премьер-министра РК Олжаса Бектенова соглашения о строительстве медеплавильного завода мощностью 300 тыс. тонн меди в год. Соглашение подписано между ТОО "KAZ Minerals Smelting", которое выступает в роли заказчика, компанией China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC) – в качестве поставщика услуг по проектированию и закупу технологического оборудования, и ТОО "NFC Kazakhstan" – подрядчиком строительных и пусконаладочных работ.

Завод будет построен вблизи поселка Актогай в области Абай. Источником сырья станет медный концентрат Бозшакольского и Актогайского ГОКов, обогатительных фабрик ТОО "Востокцветмет". По итогам строительства завода будет создан кластер, объединяющий один из крупнейших в мире медных рудников и современное медеплавильное производство. Проект, предварительной стоимостью $1,5 млрд, создаст более 1000 новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию планируется до конца 2028 года.

Высокотехнологичное предприятие по выпуску продукции высокого передела станет крупнейшим в республике. Применяемые технологии в области медеплавильного производства соответствуют мировым экологическим стандартам.

Предприятие обеспечит внутренние потребности рынка в переработке медесодержащего сырья и катодной меди. Следует отметить, что катодная медь широко используется в электроэнергетике, машиностроении и других промышленных отраслях. Кроме того, на новом заводе планируют выпускать рафинированное золото, серебро и серную кислоту.