Китайская компания построит в области Абай медеплавильный завод
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Премьер-министр нашей страны Олжас Бектенов и председатель Совета директоров China Nonferrous Metal Mining Co. Ltd. Си Чжэнпин обсудили сотрудничество в медной отрасли, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу правительства.
Результатом встречи стало подписание в присутствии премьер-министра РК Олжаса Бектенова соглашения о строительстве медеплавильного завода мощностью 300 тыс. тонн меди в год. Соглашение подписано между ТОО "KAZ Minerals Smelting", которое выступает в роли заказчика, компанией China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC) – в качестве поставщика услуг по проектированию и закупу технологического оборудования, и ТОО "NFC Kazakhstan" – подрядчиком строительных и пусконаладочных работ.
Завод будет построен вблизи поселка Актогай в области Абай. Источником сырья станет медный концентрат Бозшакольского и Актогайского ГОКов, обогатительных фабрик ТОО "Востокцветмет". По итогам строительства завода будет создан кластер, объединяющий один из крупнейших в мире медных рудников и современное медеплавильное производство. Проект, предварительной стоимостью $1,5 млрд, создаст более 1000 новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию планируется до конца 2028 года.
Высокотехнологичное предприятие по выпуску продукции высокого передела станет крупнейшим в республике. Применяемые технологии в области медеплавильного производства соответствуют мировым экологическим стандартам.
Предприятие обеспечит внутренние потребности рынка в переработке медесодержащего сырья и катодной меди. Следует отметить, что катодная медь широко используется в электроэнергетике, машиностроении и других промышленных отраслях. Кроме того, на новом заводе планируют выпускать рафинированное золото, серебро и серную кислоту.
"Глава государства поставил задачу по устойчивому экономическому росту. Строительство нового медеплавильного завода - это крупный индустриальный проект, который позволит увеличить переработку медного сырья, добываемого в стране, и внесет большой вклад в экономику нашей страны. Медная отрасль является одним из приоритетных секторов нашей промышленности и для нас очень важно его динамичное развитие", — подчеркнул Олжас Бектенов.
Самое читаемое
- Казахстанскую выпускницу пригласили на учёбу 23 зарубежных вуза
- Валюту на 1,4 млрд тенге пытались незаконно провезти через границу РК
- По делу о теракте в "Крокусе" арестовали 18 человек
- Жительницы Талгара прошлись по городу в свадебных платьях
- Казахстан вернул в Узбекистан и Туркменистан 60 тонн заражённых томатов