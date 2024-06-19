Китайская компания построит огромный торгово-развлекательный комплекс в Астане

Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу принял председателя совета директоров компании Jumway Group Ху Цзяньcюня, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе встречи руководитель китайской компании представил планы по реализации совместных инвестиционных проектов в Астане, включающих в себя строительство торгово-развлекательного кластера, гостиничного комплекса, объектов отдыха и досуга, коммерческой и жилой недвижимости.

Ху Цзяньcюн отметил, что компания в кооперации с другими крупными корпорациями планирует строительство многофункционального комплекса, площадь которого составит миллион квадратных метров.

Глава МИД РК подчеркнул, что проект может стать новой точкой роста столицы в контексте развития туристического, делового и культурного потенциала.