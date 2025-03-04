Китай заявил о введении ответных пошлин на продукцию из США
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Китай ввел пошлины в 10 и 15% на отдельные виды сельхозпродукции из США, а также установил экспортный контроль в отношении 15 компаний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на South China Morning Post (SCMP). Соответствующее заявление сделало Минкоммерции КНР.
В документе указано, что Китай выражает резкое недовольство и решительный протест и примет ответные меры для твердой защиты своих прав и интересов.
"Односторонние пошлины США нарушают правила Всемирной торговой организации и подрывают многостороннюю торговую систему. Соединенные Штаты не только не решат свои проблемы, но и нанесут ущерб торгово-экономическому сотрудничеству КНР и США, а также нормальному международному торговому порядку", — говорится в заявлении.
Теперь импортируемая курица, пшеница, кукуруза и хлопок из США будут облагаться пошлиной в 15%. А соевые бобы, свинина, говядина, морепродукты, фрукты, овощи и молочные продукты поднимутся в цене на 10%. 🌾🐔🥩
Кроме того, Китай добавил 15 американских компаний в перечень экспортного контроля. Среди них такие известные игроки, как Leidos, General Atomics и Skydio. Причина – защита национальной безопасности и интересов Китая.
Это шаг Китая на фоне напряженности в торговых отношениях с США, который, вероятно, повлияет на глобальные торговые потоки и ценообразование в сельском хозяйстве.
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