Китай заинтересован в увеличении экспорта казахстанской сельхозпродукции

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров встретился с чрезвычайным и полномочным послом КНР в РК Чжан Сяо, передает BaigeNews.kz. Стороны обсудили перспективы сотрудничества двух государств, сообщает пресс-служба ведомства.

Глава МСХ отметил, что сотрудничество в области сельского хозяйства является важной составляющей казахстанско-китайских отношений, что подкрепляется положительной динамикой в торговле сельхозпродукцией между странами. Так, в 2023 году товарооборот продукций АПК вырос в 1,6 раза и составил более 1,3 миллиарда долларов. Помимо этого, в последние годы среди населения Китая растет спрос на потребление органической и экологически чистой казахстанской сельскохозяйственной продукции. Экспорт сельхозпродукции в Китай, который в 2023 году вырос почти в 2 раза и составил 1,01 миллиарда долларов.

"Китайский рынок также представляет огромный интерес для экспорта казахстанского зерна. У нас есть потенциал увеличить объемы ежегодных поставок до 2 миллионов тонн", - подчеркнул Айдарбек Сапаров.

Министр попросил Чжан Сяо оказать содействие в ускорении согласования и подписания двухсторонних соглашений по экспорту новых видов товаров в текущем году. Это охлажденное мясо, птицеводческая продукция, субпродукты, свекловичный жом и картофель.

Также Айдарбек Сапаров обратился к послу по содействию в рассмотрении вопроса аккредитации новых казахстанских предприятий по производству животноводческой продукции для экспорта в Китай.

Айдарбек Сапаров выразил благодарность правительству Китая за согласие передать лабораторное оборудование для инспекции качества сельхозпродукции. Казахстан готов совместно с китайской стороной обсудить механизмы передачи оборудования для его скорейшей доставки в Казахстан.

Также глава МСХ пригласил китайских бизнесменов организовать совместные проекты по производству и глубокой переработке сельхозпродукции и продуктов питания, в том числе на принципах производственной кооперации. По словам министра, правительство Казахстана будет создавать условия для совместной работы.

В свою очередь Чжан Сяо заверил министра, что Китай готов к сотрудничеству по обеспечению непрерывного импорта из Казахстана мяса, зерна и прочей сельхозпродукции. Учитывая размеры рынка Китая, есть потенциал по наращиванию импорта из Казахстана.

Кроме того, КНР предлагает взять на контроль работу по созданию Подкомитета по сотрудничеству в сфере АПК. Платформа позволит на регулярной основе организовывать совместные визиты и установить постоянные прямые контакты между уполномоченными ведомствами РК и КНР по актуальным вопросам сельскохозяйственной отрасли. Проект Устава уже разработан, и китайская сторона предложила подписать его на совещании министров стран-участниц ШОС, который состоится в мае в Казахстане. Чжан Сяо также выступил с предложением построить современный мясокомбинат в СКО, оснащенный новыми технологиями.

По итогам встречи обе стороны выразили уверенность, что прошедшие переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в области сельского хозяйства между Казахстаном и Китаем.