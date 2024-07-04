Китай заинтересован в поставках зерна из Казахстана

В рамках визита председателя КНР в Казахстан проведены встречи с ведущими китайскими компаниями. На повестке дня - вопросы обеспечения продовольственной безопасности. Какие договорённости достигнуты? И какой импульс они придадут регионам, в частности, странам-участникам ШОС? Об этом BaigeNews.kz рассказал председатель Продкорпорации Асылхан Джувашев.

"Продкорпорация осуществляет экспорт зерновых во все близлежащие страны. В первую очередь, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Иран. Отдельно в этом списке покупателей числится Китай. Это самый главный потребитель казахстанского зерна, мы активно сотрудничаем. В том числе с COFCO Group (крупнейший в Китае переработчик сельхозпродукции и производитель продуктов питания и напитков - Прим. ред). В этом году заключён первый контракт на поставку 50 тысяч тонн зерна, ведутся переговоры о заключении более крупного контракта на миллион тонн", - сказал спикер.

По его словам, в августе планируется подписание меморандума с компанией CITIC Construction, которая также заинтересована в поставках казахстанского зерна.