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Китай заинтересован в импорте казахстанского мяса

Сегодня, 15:19
АВТОР
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минсельхоз Сегодня, 15:19
Сегодня, 15:19
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Фото: минсельхоз

Промышленный комплекс компании EMC Agro готов поставлять в Китай порядка 60% выпускаемой продукции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минсельхоз.

В рамках 24-го заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества представители Китайской мясной ассоциации посетили промышленный комплекс компании EMC Agro в Северо-Казахстанской области.

Осмотрев работу предприятия, стороны обсудили перспективы сотрудничества. Китайская мясная ассоциация выразила заинтересованность в импорте 20 тысяч тонн мяса свинины в год.

В свою очередь, промышленный комплекс компании EMC Agro готов поставлять в Китай порядка 60% выпускаемой продукции.

"Казахстан – страна полная возможностей. Сегодня одна из компаний, которая состоит в Китайской мясной ассоциации, планирует закупать на местном предприятии мясо свинины. Речь идёт о 20 тысячах тонн в год. Но мы также заинтересованы в баранине и говядине. И готовы поделиться своим опытом для помощи казахстанцам в развитии животноводства и экспорте мяса крупного и мелкого скота в Китай", - отметил президент клуба импортёров и экспортёров говядины Китайской мясной ассоциации Ма Гуаншэн.

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