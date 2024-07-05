Китай заинтересован в импорте казахстанского мяса
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Промышленный комплекс компании EMC Agro готов поставлять в Китай порядка 60% выпускаемой продукции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минсельхоз.
В рамках 24-го заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества представители Китайской мясной ассоциации посетили промышленный комплекс компании EMC Agro в Северо-Казахстанской области.
Осмотрев работу предприятия, стороны обсудили перспективы сотрудничества. Китайская мясная ассоциация выразила заинтересованность в импорте 20 тысяч тонн мяса свинины в год.
В свою очередь, промышленный комплекс компании EMC Agro готов поставлять в Китай порядка 60% выпускаемой продукции.
"Казахстан – страна полная возможностей. Сегодня одна из компаний, которая состоит в Китайской мясной ассоциации, планирует закупать на местном предприятии мясо свинины. Речь идёт о 20 тысячах тонн в год. Но мы также заинтересованы в баранине и говядине. И готовы поделиться своим опытом для помощи казахстанцам в развитии животноводства и экспорте мяса крупного и мелкого скота в Китай", - отметил президент клуба импортёров и экспортёров говядины Китайской мясной ассоциации Ма Гуаншэн.
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