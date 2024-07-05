Китай заинтересован в импорте казахстанского мяса

Промышленный комплекс компании EMC Agro готов поставлять в Китай порядка 60% выпускаемой продукции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минсельхоз.

В рамках 24-го заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества представители Китайской мясной ассоциации посетили промышленный комплекс компании EMC Agro в Северо-Казахстанской области.

Осмотрев работу предприятия, стороны обсудили перспективы сотрудничества. Китайская мясная ассоциация выразила заинтересованность в импорте 20 тысяч тонн мяса свинины в год.

В свою очередь, промышленный комплекс компании EMC Agro готов поставлять в Китай порядка 60% выпускаемой продукции.